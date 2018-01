"Zwarte vlag tegen camions in Uilekot" BEWONERS VERENIGEN ZICH TEGEN ZWAAR VERVOER IN NIEUWJAARSBRIEF BART MERTENS

02u28 0 Foto Vertommen Stephane Goossens (links) en de buurt protesteren tegen het zware vrachtverkeer in hun Uilekot. Lubbeek Een groep inwoners van Lubbeek heeft zich verenigd in burgerinitiatief 'WeerZwaarVerkeer'. In Herendaal, Uilekot en in de Kleinstraat hangt zelfs de zwarte vlag uit protest tegen de vrachtwagens. "Veel bewoners hebben hun ongenoegen al geuit bij de gemeente maar voorlopig heeft het bestuur geen duidelijk beleid achter de hand om de problematiek aan te pakken", zegt Stephane Goossens uit de Kleinstraat.

Het is de hoogste tijd voor nieuwjaarsbrieven en dat heeft ook burgerinitiatief 'WeerZwaarVerkeer' goed begrepen. Hun boodschap voor het nieuwe jaar aan het Lubbeekse gemeentebestuur is echter niet geschreven op wit maar op zwart papier. De leden van het burgerinitiatief zijn het zwaar vervoer in hun buurt immers meer dan beu. "In Herendaal, Uilekot en in de Kleinstraat hangt al sinds begin december 2017 de zwarte vlag uit", zegt Stephane Goossens die zelf in de Kleinstraat woont. "De bewoners zijn het zat om de hele dag zwaar vervoer te moeten slikken. Sinds de Dorpstraat voor zwaar verkeer werd afgesloten, razen de zware vrachtwagens door Uilekot en dat al vanaf de vroege uurtjes. Er moet dringend actie worden ondernomen door het gemeentebestuur. Om onze eisen kracht bij te zetten, hebben we ons verenigd in burgerinitiatief 'WeerZwaarVerkeer'."





Zelf met oplossingen komen

Door zich te verenigen in een actiecomité willen de getroffen inwoners de huidige situatie niet alleen aanklagen maar ook zelf met eventuele oplossingen komen voor de problematiek van het zwaar vervoer. "Het initiatief werd snel opgepikt door andere straten en actiegroepen. Tijdens de tweede vergadering van "WeerZwaarVerkeer" in de cafetaria van sporthal Lubbeek bleek het probleem in Uilekot het topje van de ijsberg. Maar liefst zo'n 60 Lubbekenaren kwamen spontaan mee vergaderen en uitten hun ongenoegen over de verkeerssituatie in Lubbeek. Vooral het uitblijven van een duidelijk gemeentebeleid stoot ons tegen de borst. Op enkele beloften op korte termijn na blijkt de gemeente momenteel niet in staat om de koe bij de horens te vatten, laat staan de verkeersproblematiek op heel het grondgebied aan te pakken. Het is dus de hoogste tijd om de krachten te bundelen en zelf met beleidsvoorstellen te komen", vertelt Stephane Goossens.





Het burgerinitiatief wil binnenkort uitpakken met ideeën inzake drie pijnpunten. Ten eerste het toenemende sluipverkeer en het structurele probleem van zwaar vervoer dat wordt ingezet door lokale bedrijven. Tot slot pleiten de actievoerders ook voor een aangepaste wegeninfrastructuur voor fietsers en voetgangers.





"In eerste instantie willen we in dialoog gaan met het gemeentebestuur op een vergadering over de knelpunten", aldus Stephane Goossens.





Op lange baan geschoven

"We willen samen naar oplossingen zoeken maar voorlopig hebben we het gevoel dat de problemen op de lange baan worden geschoven. We gaan alvast de zwarte vlaggen in wijk Uilekot vervangen door twee grote borden met daarop het aangepaste logo van de gemeente en de boodschap 'Knoeien in rustig groen!'. We willen de beleidsmakers ondanks de situatie toch onze wensen overmaken voor het nieuwe jaar. We wensen hen vooral moed, doortastendheid en een visie voor een doordacht verkeersbeleid. Nogmaals, we willen daar een constructieve bijdrage aan leveren, op korte en op lange termijn."