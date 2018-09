"Zorg blijft zo niet gegarandeerd" MEDEWERKERS WZC 'T SPELTHOF VOEREN ACTIE TEGEN NIJPEND PERSONEELSTEKORT BART MERTENS

05 september 2018

02u24 0 Lubbeek Het personeel van woonzorgcentrum 't Spelthof in de Kerkstraat in Binkom voerde gisteren actie voor meer personeel. "Anders kan de zorg van de bewoners niet gegarandeerd blijven", klinkt het bij de vakbonden.

Meer personeel! Die slogan wapperde gisteren aan de gevel van woonzorgcentrum 't Spelthof in de Kerkstraat in Binkom. Samen met de bewoners protesteerde het personeel gisteren met fluitjes tegen de gang van zaken die al maanden tot chaotische situaties leidt in de dagdagelijkse werking van de zorgverlening. Door een schrijnend personeelsgebrek moeten de taken door een minimum aan personeel worden uitgevoerd, niet enkel in de zorgverlening maar ook in de keuken en in de poetsdienst. Dat leidt niet zelden van werkdagen tot 14 uur zonder een minuut pauze. De vakbonden trokken naar eigen zeggen al herhaaldelijk aan de alarmbel maar eigenaar Vulpia kwam tot op heden nog niet met een oplossing. Er zat volgens Luc De Lentacker (LBC-NVK) en Stijn Heuvelmans (BBTK) dan ook niets anders op dan actie te voeren aan het woonzorgcentrum. "Staken is immers geen optie want dan zijn er te weinig personeelsleden om de minimumbezetting te organiseren. Vulpia moet op korte termijn haar verantwoordelijkheid nemen en extra personeel inzetten in 't Spelthof. De chaos is ondertussen compleet en voor het personeel is de maat vol", klinkt het.





Grens is bereikt

Dat bevestigt ook Kurt Malliet die aangeeft dat er al maanden problemen zijn in 't Spelthof. "De problemen nemen enkel toe. Vanuit de mensen op de werkvloer kwam het signaal dat de maat vol is. Het personeel heeft er de voorbije maanden alles aan gedaan om de zorgverlening te bieden die de bewoners verdienen maar dat heeft opofferingen gevraagd van onze mensen. Er is een grens, een stop, en die is nu bereikt." Ook de bewoners stellen vast dat er één en ander misloopt in 't Spelthof maar wijzen het personeel daarvoor niet met de vinger. "Als je alleen moet doen wat normaal met twee mensen wordt gedaan dan kan het blijven duren. De mensen doen hun best maar er is gewoon te weinig volk aan de slag", klinkt het.





Van kwaad naar erger

Een familielid van een bewoner -die liever anoniem blijft om problemen te voorkomen - getuigt ook dat het van kwaad naar erger gaat in 't Spelthof. "Mensen die lange tijd ziek zijn door de hoge werkdruk worden niet vervangen. De bewoners zijn de dupe door het personeelsgebrek dat maar niet wordt opgelost. Dit kan echt zo niet verder."





Eigenaar Vulpia bevestigt dat er eerder al signalen kwamen vanuit het personeel en de vakbonden maar betreurt dat er nu actie werd gevoerd met een negatieve houding. "We hebben de voorbije tijd niet de nodige vervanging gevonden voor langdurig zieken maar is zo'n negatieve actie dan de oplossing?", aldus CEO Luc Van Moerzeke. "Ik heb de vraag gesteld wat de oplossing dan wel zou moeten zijn en ik heb geen antwoorden gekregen. We zitten in een spiraal en die moeten we doorbreken. Dat moet je samen doen met een positieve houding op het werk."