'Vechtersbaas' krijgt wellicht milde straf 20 februari 2018

02u25 0 Lubbeek Een 29-jarige man uit Lubbeek heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot twaalf maanden cel voor geweldpleging.

De feiten waar de twintiger zich voor moest verantwoorden, dateren van de zomer van 2013. Samen met zijn vriendin en een bevriend koppel reed hij die dag door het centrum van Kapelle-op-den-Bos. Volgens passanten duwde hij het gaspedaal te stevig in, en dus maanden ze hem aan om trager te rijden. Hierop zou de twintiger uitgestapt zijn en enkele klappen uitgedeeld hebben.





Maar in de rechtbank bracht de beklaagde een heel andere versie van de feiten. "Ze hebben een blikje bier naar mijn auto gegooid", klonk het. "Ik ben uitgestapt en heb meteen een duw gekregen. Ze zijn toen met vier op mij gesprongen en ik heb me verweerd." De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak op basis van wettelijke zelfverdediging. Het parket besloot dat twaalf maanden cel te streng was voor feiten uit 2013, en vorderde een werkstraf. Uitspraak op 22 februari.





(WHW)