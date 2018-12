“Vanaf maandag opnieuw burgemeester” Theo Francken (N-VA) keert terug naar Lubbeek maar geeft nationale strijd niet op Bart Mertens

10 december 2018

20u10 3 Lubbeek Theo Francken (N-VA) is vanaf volgende week maandag opnieuw burgemeester van zijn geliefde Lubbeek. Dat bevestigt de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan onze redactie. “Ik neem mijn taak weer op en met veel plezier. Lubbeek zit in mijn hart. De herschikkingen binnen het schepencollege moeten wel nog worden geregeld”, aldus Theo Francken die ook kamerlid blijft voor N-VA.

De verloren zoon is terug thuis… Het is een overdrijving want Lubbeek bleef ook de voorbije jaren in het hart zitten van titelvoerend burgemeester Theo Francken (N-VA). Door zijn drukke agenda als staatssecretaris voor Asiel en Migratie moest Francken de sjerp echter laten aan partijgenote Tania Roskams. Voor Theo Francken betekende de politieke crisis rond het veelbesproken migratiepact echter het einde in de regering Michel I waardoor de burgemeestersjerp van Lubbeek opnieuw in zicht kwam. Theo Francken bevestigt nu dat hij vanaf volgende week opnieuw burgemeester is van Lubbeek.

Ik keer graag terug naar Lubbeek als burgemeester Theo Francken (N-VA)

“Vanaf volgende week maandag neem ik mijn taak weer op”, aldus Theo Francken. “Ik zei eerder al dat ik ontgoocheld ben omdat ik mijn job als staatssecretaris voor Asiel en Migratie niet kan afwerken tot het einde van de legislatuur maar ik keer met plezier terug naar Lubbeek als burgemeester. Die gemeente bleef altijd in mijn hart zitten en dat zal nooit veranderen. We moeten nu wel nog even de tijd nemen om de herschikkingen te regelen in het schepencollege.”

12 stemmen

De terugkeer van Francken betekent meteen dat Tania Roskams waarnemend burgemeester af is in Lubbeek. Zij kijkt met tevredenheid terug op de voorbije jaren. “We zien Theo heel graag weer thuiskomen”, aldus Tania Roskams. “Ik nam de sjerp over na een jaar, maar ik had altijd een directe lijn met Theo Francken om Lubbeek in goede banen te leiden. Soms moet dat via sms door zijn drukke leven als staatssecretaris, maar Theo heeft het Lubbeekse beleid nooit losgelaten. Voor mij verandert er niet zoveel. Heel wat bevoegdheden –zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening - blijf ik gewoon doen als schepen.” Voor Davy Suffeleers – die Roskams op 14 oktober klopte met 12 stemmen - betekent de terugkeer van Theo Francken dat hij vanaf januari geen burgemeester, maar schepen zal worden in Lubbeek.

Er is nog veel werk aan de winkel inzake migratie. De strijd is nog niet gestreden Theo Francken (N-VA)

Theo Francken werpt ook al een blik op de volgende legislatuur. “Er ligt veel werk op de plank, maar onze ploeg is er volledig klaar voor”, klinkt het. “Zo is de bouw van de nieuwe school in Pellenberg een belangrijk project en ook het behoud van Lubbeek als groene gemeente is van groot belang. Daar zal ik me persoonlijk over ontfermen. Lubbeek moet nog veel meer een leefbare gemeente worden met veilige wegen en fietspaden. Of ik nog plannen heb in de nationale politiek? Wel, ik blijf kamerlid en wil me ook in de toekomst inzetten voor N-VA. Er is nog veel werk aan de winkel, niet het minst in het domein migratie. Ik blijf bijzonder strijdvaardig, want de strijd is nog lang niet gestreden. Ik ben nog niet van het toneel verdwenen, zoveel is zeker.”