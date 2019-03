’t Spelthof en De Ravestein onder toezicht van de Zorginspectie maar woonzorgcentra reageren: “Het vertrouwen is opnieuw uitgesproken na nieuwe inspecties” Bart Mertens/Kim Aerts

18u30 3 Lubbeek Draaien sommige woonzorgcentra met een commerciële uitbating op een verkeerd businessmodel? Of ook: is de geboden zorg onvoldoende om voldoende winst te kunnen maken? Feit is alvast dat 14 van de 15 centra die onder verscherpt toezicht staan van de Zorginspectie in handen zijn van commerciële uitbaters. In onze regio gaat het om ’t Spelthof in Binkom en De Ravestein in Boortmeerbeek. Beiden ontkennen dat de zorg lijdt onder de winstdoelstelling.

“Residentie ’t Spelthof in Binkom is een modern woonzorgcentrum met 90 eenpersoonskamers. De residentie ligt net buiten de dorpskom van Binkom, omringd door velden, bomen en twee vijvers. Het gezellige karakter wordt naadloos gecombineerd met een professionele zorg- en dienstverlening: een eigen kapper en pedicure, een fitnessruimte, een eigen café en op elke verdieping een tv-hoek met elektrische relaxzetels.” Tot zover de tekst die te lezen is op de website van ’t Spelthof. Een oase van rust zou je denken, maar uit het verslag van de Zorginspectie blijkt dat er toch nog enkele tekortkomingen zijn in het woonzorgcentrum. Van schimmelvorming in de douche tot een onvoldoende gezond en afwisselend menu.

Vulpia

Een streng oordeel dat ’t Spelthof op de lijst van woonzorgcentra bracht die onder verscherpt toezicht staan van de Zorginspectie. Op die lijst staan momenteel 15 centra, waarvan 14 onder in handen zijn van commerciële uitbaters. Vulpia, de groep achter ’t Spelthof, staat zelfs met zes centra op de lijst. Bovendien is het niet de eerste keer dat ’t Spelthof negatief in het nieuws komt. In september 2018 spraken de vakbonden nog van chaos door een schrijnend personeelsgebrek. Er volgde zelfs een vakbondsactie, waaraan ook bewoners van het woonzorgcentrum deelnamen. Ceo Luc Van Moerzeke riep vorig jaar op tot een meer positieve houding om tot oplossingen te komen en herhaalt dat betoog nu opnieuw. “Er zijn al verbeteringen uitgevoerd en op korte termijn komt er kordate actie die zal leiden tot het gewenste resultaat. De genoemde rusthuizen werden door ons overgenomen en we gaan die verder opknappen om aan alle eisen te voldoen.”

Een erfenis uit het verleden dus en dat wordt ook bevestigd door een bron binnen ’t Spelthof. “Het klopt dat er werk aan de winkel was na de overname maar stap voor stap wordt er gewerkt aan verbetering. Dat kan nu eenmaal niet in één keer worden opgelost. Intussen kreeg ’t Spelthof overigens ook al drie positieve verslagen van de inspectie. Jammer dat die nooit worden vermeld in de berichtgeving.”

Eind 2018 hebben we een tevredenheidsenquête gehouden bij de bewoners en hun familie. Meer dan 90 % bleek tevreden Directrice Viviane Godenne van De Ravestein

Dat neemt echter niet weg dat ’t Spelthof nog steeds op de lijst van de Zorginspectie staat. Dat is ook het geval voor rusthuis De Ravestein in Boortmeerbeek. Daar kregen ze de inspectie op hun dak na herhaaldelijke klachten van bewoners en hun familie. Dat resulteerde op 12 oktober vorig jaar in een aanmaning. “Er was te veel interimpersoneel, een onvolledig zorgplan, geen actuele medicatiefiches, onvoldoende hulp bij dagelijkse zorg en de klachtenprocedure werd er onder andere niet gerespecteerd”, legt Joris Moonens van de Zorginspectie uit. Volgens kersvers directrice Viviane Godenne is het probleem terug te brengen tot een personeelstekort voor de 77 bewoners. “We zaten met een enorm personeelsverloop waardoor we inderdaad veel met interims moesten werken. Met 65 vaste in dienst is dat geen actueel probleem meer. We kregen ondertussen twee inspecties over de vloer en is het vertrouwen opnieuw uitgesproken. Eind 2018 hebben we een tevredenheidsenquête gehouden bij de bewoners en hun familie. Meer dan 90 % bleek tevreden.”