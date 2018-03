"Ik zat even in Hollywoodfilm" POLITIE RIJDT VOERTUIG KLEM EN TREKT WAPENS IN RUSTIGE PELLENBERGSTRAAT ANDREAS DE PRYCKER

06 maart 2018

02u32 0 Lubbeek De politie van Lubbeek heeft in Pellenberg vier verdachten kunnen klemrijden. Na een bloedstollende achtervolging konden de vier verdachten, mogelijk leden van een inbrekersbende, opgepakt worden. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar toen de agenten hun vuurwapen lieten zien, kon het viertal toch ingerekend worden. Het parket onderzoekt de zaak.

Het laatste dat je verwacht op een doorsnee zondagnamiddag is wel dat je midden in een achtervolgingsscène terechtkomt. Het overkwam een man, die liever anoniem wenst te blijven. "Rond 16.40 uur zat ik ter hoogte van garage Lekenne in Lovenjoel in mijn auto te wachten om de Pellenbergstraat in te slaan. Ineens hoorde ik een erg raar geluid, waarvan ik niet meteen wist waar het vandaan kwam. Plotseling reed er een auto op vijf centimeter langs mijn deur voorbij. Daarna tikte hij tegen de spiegel van de auto voor mij aan en reed hij de Pellenbergstraat in. De politie reed er met 'volle sirene' achter. Zij werden bijgestaan door een patrouille, die van de kant van Tienen onderweg was."





Gefilmd met dashcam

"Even later had de politie hen al klemgereden op de Pellenbergstraat. De agenten richtten hun wapen op de inzittenden en zorgden er op die manier voor dat de daders uit het voertuig moesten komen. Ik zag drie mensen in het voertuig zitten; twee mannen en een vrouw (volgens de politie zijn het er vier, red.). Het leken mij Roma te zijn. Zij werden geboeid meegenomen. Alles had meer iets weg van een Hollywoodfilm", meent de bestuurder, die het hele gebeuren kon filmen met zijn dashcam. "In een mum van tijd waren er zes politievoertuigen aanwezig, allemaal uit naburige politiezones. Het doet mij plezier dat ze hier zo op gereageerd hebben. Ik ben zelf nog het slachtoffer geweest van inbrekers en daarom doet dit mij wel iets. Ik wil hen dan ook graag feliciteren met hun werk", klinkt het.





Banden stukgereden

Korpschef Walter Vranckx reageerde opgetogen na de vangst. Hij kon er omwille van het lopende onderzoek van het Leuvense parket nog niet te veel over kwijt. "Wat ik wel kan zeggen, is dat er een verdacht voertuig werd opgemerkt door onze mensen en dat er een patrouille achteraan is gereden. De bestuurder van het verdachte voertuig vluchtte weg en maakte daarbij heel wat verkeersinbreuken. Hij reed ook zijn twee banden stuk, waardoor hij op de duur nog op zijn velgen aan het rijden was. Uiteindelijk konden er vier verdachten ingerekend worden. Zij zitten allemaal in de 'bak'", vertelt Vranckx. Vermoedelijk gaat het om een inbrekersbende, maar voor welke feiten zij allemaal precies in aanmerking komen, zal het onderzoek van het Leuvense parket moeten uitwijzen.