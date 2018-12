“Ik ben en blijf een bokser maar plat ga ik niet” Theo Francken (N-VA) opnieuw burgemeester in Lubbeek? Nog niet officieel... Bart Mertens

09 december 2018

18u50 3 Lubbeek Exit Theo Francken (N-VA) als staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering Michel I. Dat weerhield Francken er niet van om zoals gepland zijn achterban toe te spreken in zaal Kastanjehof in Pellenberg. Ondanks de regeringscrisis over het veelbesproken migratiepact is Theo Francken duidelijk populairder dan ooit in eigen streek. “Of ik nu opnieuw burgemeester zal worden? Officieel is dat nog niet beslist”, aldus Francken.

Parkeren bleek zondagochtend een probleem aan zaal Kastanjehof aan de Ganzendries in de Lubbeekse deelgemeente Pellenberg. Of beter gezegd: parkeren aan zaal Kastanjehof is problematisch als Theo Francken (N-VA) komt spreken over asiel en migratie. Heel wat geïnteresseerden – het waren er veel en zeker niet enkel partijleden - stonden met hun wagen bijna op de parking van het ziekenhuis, maar zaten duidelijk niets in met een wandeling van enkele kilometers door weer en wind op zondagochtend. Om maar te zeggen: Theo Francken is ondanks de regeringscrisis over het migratiepact nog steeds immens populair. Bij zijn aankomst aan zaal Kastanjehof zondagochtend was hij officieel nog altijd staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering Michel I, maar dat zou niet lang meer duren.

Applaus

“Binnen enkele uren zal de koning mijn ontslag tekenen”, aldus Theo Francken tegen zijn achterban. Applaus in het kwadraat. Voor de achterban van N-VA is het duidelijk: de partij heeft haar rug recht gehouden in een moeilijk dossier en verdient daar respect voor. Dat die houding N-VA uit de regering heeft gedreven, is een spijtige maar noodzakelijke complicatie. Dat was gisteren de algemene teneur bij de achterban die vurig werd toegesproken door een geëmotioneerde Theo Francken.

Teleurgesteld? Heel erg zelfs. Ik had graag mijn werk afgemaakt Theo Francken (N-VA)

“Ja, ik vind het spijtig. Ik had graag mijn werk afgemaakt, maar het is anders gelopen”, aldus Theo Francken. “Er lag tot op het allerlaatste moment een compromis op de tafel. Premier Michel heeft tot de laatste seconde gevochten om zijn regering staande te houden in deze kwestie, maar CD&V en Open Vld wilden niet mee. Het lijkt wel alsof de jarenlange frustratie tegenover N-VA er in deze kwestie in één keer is uitgekomen. N-VA stelde de onthouding voor bij de stemming over het migratiepact. Dat kon blijkbaar niet voor CD&V en Open Vld. Teleurgesteld? Heel erg zelfs. Maar ik ben een bokser en dat zal ik ook blijven. Ik ga niet plat en al zeker niet in het dossier over het migratiepact. Dat is een horrortekst, ook na de aangebrachte correcties, want juridisch niet bindend is heel wat anders dan geen juridische gevolgen op langere termijn.”

De juridische gevolgen zijn inderdaad moeilijk in te schatten, maar heeft N-VA wel tijdig aan de alarmbel getrokken? “Akkoord, we hadden de ultieme rode kaart sneller moeten trekken, maar voor N-VA leest de tekst als een pleidooi pro migratie zonder duidelijk onderscheid tussen legale en illegale migranten. Ik heb van in het begin opmerkingen gemaakt en niet elke voorgestelde aanpassing is uiteindelijk ook in de tekst terecht gekomen. Het lijkt wel één groot moreel verwijt aan de westerlingen en grenzen schijnen niet belangrijk meer te zijn. N-VA is lang niet de enige partij met bedenkingen, getuige daarvan de lange lijst van landen die niet zullen tekenen. Maar België dus wel maar dan wel zonder N-VA aan boord in de regering. Maggie De Block zal mij vervangen op Asiel en Migratie. Ik heb nooit nagetrapt naar haar beleid toen ik staatssecretaris werd, maar zij doet dat nu onmiddellijk. Het zat precies heel diep. Over menselijkheid heb ik geen lessen te krijgen. Wie mij kent, weet beter. We zullen wel zien…”

Bijna burgemeester

Blijft de vraag: keert Theo Francken terug naar zijn geliefde Lubbeek als burgemeester? Het antwoord op die vraag was eerst nog onduidelijk, maar in de loop van de dag liet Davy Suffeleers – die Francken officieel zou vervangen vanaf januari 2019 - weten dat Theo Francken opnieuw de sjerp zal dragen als verkozen burgemeester. Officieel is dat echter nog niet, want er moeten nog beslissingen worden genomen over het schepencollege in Lubbeek. “Het is inderdaad de normale gang van zaken dat ik zal terugkeren als burgemeester, maar een beslissing is er nog niet. Nogmaals, we moeten samenzitten om alles te bespreken en de nodige beslissingen te nemen. Ik blijf ook kamerlid en zal me zoals steeds 200 procent inzetten voor mijn vele kiezers.”