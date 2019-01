‘Geen plaats voor straatracers in Lubbeek’ ADPW

02 januari 2019

16u26 2

Francis Mylle en Annik Faes van de Lubbeekse Gellenberg werden tijdens hun nieuwjaarseten opgeschrikt door een straatracer die zijn bocht miste en het muurtje van de voorhof volledig in stukken reed. “Dat is ondertussen al de achtste keer. Het mag stoppen”, menen Francis en Annik. Burgemeester Theo Francken (N-VA) veroordeelt de feiten. “Voor straatracers is er geen plaats in Lubbeek.” Francken gaat met de politie bekijken of er maatregelen mogelijk zijn.

Francis en Annik zaten op nieuwjaarsdag rustig te eten met de familie toen omstreeks 15.45 uur een 23-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem zijn bocht miste en de Peugeot 306 van zijn moeder door het muurtje van de voorhof boorde. “Die jongeman was aan het straatracen met een vriend. Hij wilde zijn vriend volgen die van het centrum naar de Staatsbaan reed. Maar hij ging uit de bocht en belandde bij ons in het muurtje”, zo vertellen Francis en Annik. “Hij reed ons muurtje en ons grasperkje kapot en ook het muurtje en de brievenbus van de buren moesten eraan geloven. De andere bestuurder reed zomaar door, zonder te controleren hoe het met zijn vriend was. Goede vrienden, zeg. Ondertussen stapte de chauffeur van de Peugeot uit. Hij staarde maar wat voor zich uit en heeft zich nooit verontschuldigd. Later kwam zijn mama, van wie de auto eigenlijk is, en zij kwam wél haar excuses aanbieden”, klinkt het bij Francis en Annik.

Het is ondertussen al de achtste keer op zowat veertig jaar tijd dat er een bestuurder uit de bocht vliegt en het beruchte muurtje meeneemt. Maar de laatste jaren gebeurt het steeds vaker en vaker. “Het wordt tijd dat de gemeente hier iets aan doet. Volgens ons moet er een verkeersremmer komen. Ik denk dat dat effectiever gaat zijn dan een flitspaal. Al kan dat ook zeker helpen“, klinkt het.

Uit de bevindingen blijkt dat overdreven snelheid aan de oorzaak van het ongeval ligt. “De 23-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem kwam van het centrum van Lubbeek en beweert dat hij tussen 60 en 70 kilometer per uur reed. Door het vochtige wegdek is hij beginnen te slippen en daardoor heeft hij de siermuur van de voortuin geraakt. De man was niet onder invloed”, zo deelt korpschef Walter Vranckx mee.

Burgemeester Theo Francken (N-VA) is scherp voor de dader. “Als er mensen denken dat ze kunnen komen straatracen in Lubbeek, zijn ze aan het verkeerde adres. Dat kan ik absoluut niet tolereren. Wat de situatie aan de Gellenberg betreft, dat is een oud zeer. Een jaar of drie geleden hebben we de snelheid laten verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. Het is dus al verkeersveiliger geworden daar, maar ik ga bij die mensen langs en ik ga met de politie kijken wat we kunnen doen. Ik ben geen fan van verkeersdrempels, maar er zal alleszins heel intens gecontroleerd moeten worden. Sinds kort hebben wij ook een ANPR-camera aangekocht. Die kunnen we hiervoor ook zeker inzetten”, meent Francken.