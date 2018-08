Zomerworkshop keramiek 08 augustus 2018

02u35 0

Lovendegem organiseert een tweedelige zomerworkshop keramiek, op vrijdag 10 en vrijdag 24 augustus van 14 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum Kerkelare. Tijdens de eerste middag ontwerp je een aantal leuke schaaltjes, potjes of een fotokadertje. Daarna wordt alles gebakken en tijdens de tweede bijeenkomst ga je je creaties decoreren. Prijs: 15 euro. Inschrijven op 09/370.70.50 of info@ocmwlovendegem.be. (JSA)