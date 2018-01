Zomergem weegt zwaarst in nieuw bestuur sp.a 25 januari 2018

De sp.a-afdelingen van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem hebben zich in de aanloop naar de fusie van Lievegem verenigd in één bestuur. Zes van de twaalf leden komen uit Zomergem. Waarschoot en Lovendegem hebben elk drie afgevaardigden.





Zomergemnaar Patrick Dossche is de voorzitter van sp.a Lievegem. Stefaan Dewerte wordt ondervoorzitter, Johan De Muynck en Luc Dhaene secretaris en penningmeester. Opmerkelijke nieuwkomer in het bestuur is Piet De Schepper. Piet is bankdirecteur op rust en een gekende Zomergemnaar, die actief is in heel wat verenigingen. De andere leden in het bestuur zijn Eric Goeman, José Luis Dopazo Dacosta, Sofie Vercoutere, Kris Van de Walle, Jurgen Blomme, Peter Braet en Kristof Creel. (JSA)