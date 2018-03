Zoekertje om kandidaten voor N-VA te vinden AL TWEE GEGADIGDEN, LIJST BEKEND IN MEI GAËTAN REGNIERS

03 maart 2018

02u44 0 Lovendegem Bij N-VA Lievegem gaan ze via een zoekertje op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "Een vacature zou ik het niet noemen, maar we zoeken vooral gemotiveerde kandidaten", zegt voorzitter Didier Garré. "Er hebben zich recent al twee kandidaten aangemeld".

'Gedreven kandidaten (m/v/x) met een hart voor Lievegem'. Dat is de boodschap in het zoekertje dat N-VA Lievegem in een folder plaatst. De partij is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, en haalt daarvoor alles uit de kast. "Goesting om de volgende zes jaar het beleid te kleuren in Lievegem? Word kandidaat op de N-VA lijst", klinkt het wervend. Het zoekertje is opgebouwd als een vacature, al horen ze dat bij N-VA Lievegem liever niet. "Het is niet de bedoeling dat mensen het als een vacature zien", zegt Didier Garré, voorzitter van N-VA Lievegem. "We zoeken vooral gemotiveerde kandidaten. Deze verkiezingen worden anders dan de vorige omdat het de eerste zijn in de fusiegemeente."





Het samenvoegen van drie lijsten (Lovendegem, Zomergem en Waarschoot) tot een, weliswaar iets ruimere lijst in de fusiegemeente, dwingt veel andere partijen om keuzes te maken. Niet zo bij N-VA, lijkt het. "Onze lijst is geen optelsom van drie lijsten. Kijk, we hebben kandidaten die in hun respectievelijke gemeente goed gekend zijn. Maar dé ideale kandidaten zijn mensen die ook in de andere twee gemeenten kunnen scoren. Naar mijn aanvoelen zal de meerderheid van de kiezers een naamstem uitbrengen."





Lijsttrekker

Wat ook een rol speelt, is de kleine leegloop waarmee N-VA geconfronteerd werd. In Lovendegem haakten achtereenvolgens ex-schepen Nick Mouton en gemeenteraadsleden Ann Rodts, Chris Vanhinsberg en Annelies Penning. In Waarschoot stopte Bert De Craene met actieve politiek. "We zijn nog een jonge partij en sommigen, waaronder ook ikzelf, hebben het werk als gemeenteraadslid onderschat", zegt Garré. "Als je verkozen bent, moet je je job zo goed mogelijk doen. Daarom bezoeken we nu alle potentiële kandidaten persoonlijk, en maken we hen duidelijk waar ze zich kunnen aan verwachten."





Het zoekertje lijkt intussen al vruchten af te werpen. "Er hebben zich heel recent twee kandidaten aangemeld. Onze lijst krijgt al goed vorm, en zal in mei voorgesteld worden. Hoeveel plaatsen nog moeten gevuld worden? We hebben zeker nog drie vrouwen nodig, daarnaast zijn er heel wat mensen die wel kandidaat willen zijn, maar graag plaats maken als zich sterke kandidaat aandienen. De lijsttrekker kunnen we wel al bekend maken: Maikel Parmentier uit Lovendegem, een 23-jarige student Oost-Europese Talen en Culturen." Hij is verkozen door het partijbestuur, dat duidelijk de kaart van de verjonging trekt. Aan ambitie ontbreekt het N-VA Lievegem alvast niet. "Op welk resultaat we mikken? Op de absolute meerderheid, zoals iedereen toch?", lacht Garré.