Werken in Azaleastraat en Eglantier 08 juni 2018

De werken in de Azaleastraat, Eglantier en Salviastraat in Lovendegem vlotten goed. Er zijn nieuwe fases gestart. In de Azaleastraat wordt nog tot 13 juli gewerkt in het deel tot aan de huisnummers 5 en 8. Na het bouwverlof wordt op dinsdag 7 augustus de werf weer opgestart met de definitieve aanleg van de betonnen rijweg.





Er wordt vanaf nu ook gewerkt elders in de Bloemetjeswijk. De werken starten ter hoogte van de woningen Eglantier 17-22 en schuiven zo verder op richting de woningen Salviastraat 30-45. De overige delen van Salviastraat en Eglantier worden na het zomerbouwverlof opgestart, dus pas vanaf 7 augustus.





Info: www.lovendegem.be.