Wereldwinkel zoekt vrijwilligers 27 augustus 2018

De Oxfam Wereldwinkel op het Dorp van Lovendegem gaat op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de werking verder uit te bouwen. De wereldwinkel is in Lovendegem al sinds 2003 een begrip, maar er is nood aan extra mensen en nieuwe zuurstof. Vrijwilligers moeten zich wel engageren dat ze minimum zes uur per maand willen meewerken, voor of achter de schermen. Wie interesse heeft kan langs komen in de winkel op Dorp 11, of mailen naar frieda-vanvlaenderen@telenet.be. (JSA)