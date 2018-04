Wandelen langs Oude Kale 21 april 2018

02u59 0

De milieudienst Lovendegem organiseert op zondag 22 april om 15 uur een wandeling langs de Oude Kale en de Vinderhoutse bossen. Afspraak aan de ventweg Bierstalbrug, kant van Vinderhoute, aan de zijde van de vallei van de Oude Kale. Je wandelt 5 of 9 kilometer. Het inschrijvingsgeld van 5 euro gaat naar het afvalproject in Thor en wordt ter plaatse betaald. Je krijgt hiervoor een drankje en een wandelkaart. Inschrijven via milieu@lovendegem.be. (JSA)