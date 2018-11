Wandelen in Vallei van Oude Kale Joeri Seymortier

20 november 2018

09u01 0 Lovendegem Pasar Plus Meetjesland richt op zondag 25 november een begeleide wandeling in van 8 kilometer, in de Vallei van de Oude Kale in Vinderhoute bij Lovendegem.

De wandeling start zondag om 14 uur in Nebulas, aan de Dorsweg 15 in Vinderhoute. Deelnemen kost 1,50 euro. Leden en kinderen mogen gratis mee. Info: 0495/58.65.75 of pasarplus.meetjesland@gmail.com.