Voetpad langs Kuitenberg en Appensvoorde 19 maart 2018

Lovendegem maakt een ontwerp voor de aanleg van een nieuw voetpad tussen de Mimosastraat en de N9, langs Kuitenberg en Appensvoorde. Na de zomer worden de werken uitgevoerd.





"Daar moet je nu nog op straat of op de bermen wandelen", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "Zeker op spitsuren zijn Kuitenberg en Appensvoorde drukke straten. De weg is er smal en door de bomen ook vrij donker. De nabijgelegen bushalte aan de N9 is één van de drukste van onze gemeente. Elke dag nemen 175 mensen daar de bus. Een veilig voetpad is dus een must. Het voetpad komt tussen de Mimosastraat en de N9. Voor fietsers werd in Kuitenberg al een fietssuggestiestrook voorzien. We bekijken ook de bouw van extra fietsstallingen nabij Appensvoorde."





De werken zullen 100.000 euro kosten. Op 20 maart om 19 uur is er een infovergadering op het gemeentehuis. (JSA)