Vlot parkeren in Pastoor Moernautstraat 13 juni 2018

De gemeente Lovendegem heeft voor een nieuwe parking gezorgd in de Pastoor Moernautstraat in deelgemeente Vinderhoute.





"Door de heraanleg van de straat verdwenen een paar parkeerplaatsen", zegt schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld). "In de buurt van de bejaardenwoningen in de Pastoor Moernautstraat werd een parking aangelegd, waar een achttal plaatsen zijn. Zo geven we een antwoord aan de parkeerdruk in de Pastoor Moernautstraat. Ook verderop in de Pastoor Moernautstraat werden de private parkeerstroken aangelegd. In de Brugstraat werd een stukje onteigend aan de hoek Brugstraat met Neerstraat, waardoor er twaalf degelijke parkeerplaatsen gecreëerd werden." (JSA)