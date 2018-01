Viergeslacht bij familie Bussens 23 januari 2018

Bij de familie Bussens vieren ze al voor de tweede maal een viergeslacht. Bij de geboorte van Michael Bussens was er in 1986 al een kwartet in mannelijke lijn, vandaag doet Michaels zoon Mateo dat kunstje nog eens over.





Grootvader Ronny (56) en overgrootvader Jean (81) delen in de vreugde. Net zoals Mateo's mama Kimberley Geldhof, uiteraard.





(GRG)