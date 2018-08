Verkeer R4 over één rijvak 16 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf vandaag, donderdag 16 augustus, met herstellingswerken van het beton van de R4 ter hoogte van Vinderhoute.





De werken starten vandaag vanaf 9 uur en zullen op 25 augustus na de avondspits klaar zijn. Het verkeer kan tijdens de werken op één in plaats van twee rijstroken passeren. Er wordt dan ook verkeershinder verwacht.





Van 20 tot 30 augustus volgt dan iets verderop een asfaltherstelling op de invoegstrook N9 richting Wondelgem en Zelzate. De oprit moet daarvoor helemaal dicht. Het verkeer voor de R4 in de richting van Wondelgem en Zelzate rijdt onder de brug door en neemt de afrit in de richting van E40 en E17. In de bocht slaat het verkeer af naar de Industrieweg. Aaan het kruispunt met de Evergemsesteenweg kan het verkeer vervolgens de R4 weer oprijden. (JSA)