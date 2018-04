Veilige fietsoversteek op drukke N9 06 april 2018

02u37 0 Lovendegem Er komt een veilige oversteekplaats voor fietsers op de Grote Baan (N9) in Lovendegem. Het gaat om het kruispunt van Bierstal met de Koning Leopoldstraat. De werken starten maandag 9 april.

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 9 april met de aanleg van een nieuwe, veilige fietsoversteekplaats op de Grote Baan (N9) in Lovendegem. "De aannemer werkt op de Grote Baan ter hoogte van het kruispunt Bierstal met de Koning Leopoldstraat", klinkt het bij AWV. "Op de N9 komt er een nieuwe fietsoversteekplaats met een verhoogde middenberm, zodat de fietsers veiliger kunnen oversteken aan het kruispunt met de Koning Leopoldstraat."





Verkeer over één rijstrook

De werken worden gecombineerd met werken van de nutsmaatschappijen, en moeten tegen 13 april klaar zijn. Het verkeer kan volgende week langs de werfzone passeren, in beide richtingen over één rijstrook. De fietsers rijden tijdelijk over een dubbelrichtingsfietspad aan de overkant van de werfzone. Langs de werken mag je maximum vijftig per uur rijden. (JSA)