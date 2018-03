Van stoellift tot (zelf er af te halen) dakpannen HOME ASTRID HOUDT UITVERKOOP VOOR SLOOP EIND APRIL JOERI SEYMORTIER

29 maart 2018

02u46 0 Lovendegem Wie wil een stoellift voor 150 euro? Een slaapkamer voor 50 euro? Of dakpannen voor een heel dak voor amper 1.500 euro? Rusthuis Home Astrid langs de N9 in Lovendegem staat sinds deze week leeg en houdt een uitzonderlijke uitverkoop.

Sinds maandag zijn de senioren van Home Astrid verhuisd naar het nieuwe rusthuis Lovenbos, iets verderop langs de N9 in Lovendegem. Eind april wordt het oude rusthuis afgebroken, maar voor het zover is, moet nog heel wat leeggemaakt worden. En in plaats van alles in een container te dumpen, wordt een uitverkoop georganiseerd.





"Letterlijk alles moet hier weg", zegt Peter Van Arnhem, die tot nu directeur was van Home Astrid. "Tot zelfs de dakpannen op ons dak. Die doen we allemaal samen weg voor 1.500 euro, maar de koper moet ze er wel zelf komen afhalen. Onze perfect werkende stoellift doen we weg voor 150 euro. Een hele slaapkamer kan je hier meenemen voor 50 euro. Ideaal voor jonge starters of mensen die het even wat moeilijker hebben. Ook de ijskastjes uit de kamers doen we weg voor 50 euro. Voor de rest doen we nog heel veel weg aan 2, 5, 10 of 20 euro. Dat gaat van tafels, stoelen, kasten, zetels, over wandlichtjes, toiletten tot lavabo's en andere inboedel. Wie iets koopt, moet zijn eigen werkgerief meebrengen om het eventueel los te vijzen", aldus Van Arnhem





Kost container

Het gebouw van Home Astrid dateert van 1988, had twintig kamers, en wordt binnen enkele weken gesloopt. "Alles moet er uit, dus anders moesten we een container huren", zegt Van Arnhem. "Dan houd je toch beter zo een uitverkoop? Het brengt nog iets op, en je kan er mensen plezier mee doen. Sommige zaken, zoals oud beddengoed, gaan we niet verkopen. Dat gaan we in Gent aan het Centrum voor Minderbedeelden geven."





Verhuizing na fusie

Maandag verhuisden de senioren van Home Astrid. Vandaag (donderdag) verhuizen de bewoners van residentie Buitenlucht en op 3 april verhuizen de senioren van Line. De drie rusthuizen zijn een tijd geleden gefusioneerd, en zijn nu samen het nieuwe rusthuis Lovenbos. In het nieuwe woonzorgcentrum worden ook kamers gereserveerd voor palliatieve patiënten. Behalve de rusthuiskamers zijn er op de site ook assistentiewoningen te koop en te huur.





Nadat Home Astrid eind april gesloopt wordt, zal op de gronden in mei al gestart worden met de bouw van nieuwe appartementen. Ook Home Buitenlucht wordt gesloopt. Line blijft bestaan, maar de bestemming van dat gebouw is nog niet bekend.





De verkoopdagen worden gehouden op zaterdag 7 april, zondag 8 april, zaterdag 14 april en zondag 15 april, telkens van 9 tot 17 uur.