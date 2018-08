Twee vuilniszakken gevuld tijdens looptocht van 5 kilometer 02 augustus 2018

De jongeren van Jong Groen Lievegem lanceren het ploggen in Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. Dat is joggen en ondertussen ook zwerfvuil oprapen.





Er werd gelopen langs het Schipdonkkanaal in Lievegem. Minder dan vijf kilometer had de groep jongeren nodig om een gewone restafvalzak en een PMD-zak vol zwerfvuil te verzamelen. "Ploggen is een samenstelling van joggen en het Zweedse 'plocka', wat oprapen betekent", zegt Timon Hogenaar. "Het is goed voor de conditie en je helpt er de zwerfvuilproblematiek mee. We hebben een dubbel gevoel. Het is goed dat we zoveel hebben opgeruimd, maar het is vooral ook jammer dat er nog altijd zoveel afval in de natuur wordt gegooid", zegt Hogenaar. (JSA)