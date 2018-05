Truck kantelt na aanrijding 04 mei 2018

De vrachtwagen van een aannemer uit Waarschoot is gisterochtend rond half acht gekanteld na een botsing langs de Roeselarestraat in het West-Vlaamse Ardooie.





Aannemer Luc Verbiest uit Waarschoot was samen met werknemer Tom De Roose uit Lovendegem op weg naar een karwei bij zelfstandigenorganisatie Unizo in Roeselare. Aan het voetbalplein op De Tassche wou V.P. (29) uit Ardooie met zijn Volvo vanuit de Vlasbloemstraat de weg oprijden. "Ik zag de auto aan de rechterkant en merkte op dat de automobilist de andere kant opkeek en zijn manoeuvre om de weg te dwarsen al begon", vertelt Luc. "Hij merkte mij wellicht niet op. Door de klap kantelde onze kleine vrachtwagen Isuzu." Luc raakte lichtgewond aan de arm. De gekantelde vrachtwagen versperde de volledige weg. (LSI)