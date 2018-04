Trap niet in de val 24 april 2018

Lovendegem programmeert op vrijdag 27 april 'Trap niet in de val'. Het is een ludiek en educatief toneelstuk voor en door senioren. Levensechte situaties brengen thema's als schoeisel, aangepaste brilglazen, medicatie, voeding en meubilair aan bod. Na het toneelstuk volgt een demonstratie Tai Chi, een bewegingsvorm die je in balans houdt. Om 14 uur in de grote zaal van het OCMW, Kasteeldreef 72 in Lovendegem. Kaarten: 5 euro, koffie en lekkernij inbegrepen. Inschrijven: 09/370.70.50 of info@ocmwlovendegem.be. (JSA)