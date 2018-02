Toetreding tot Statiegeldalliantie? 15 februari 2018

Op de volgende gemeenteraad wordt beslist of Lovendegem zal toetreden tot de zogenaamde 'Statiegeldalliantie', een alliantie van gemeentebesturen, milieuorganisaties en bedrijven die in Vlaanderen en Nederland ijvert voor de invoering van statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. De alliantie wil daarmee druk zetten op de Vlaamse regering om dit op korte termijn in te voeren. In onze regio besliste de gemeente Zomergem onlangs om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. (GRG)