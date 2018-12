Tien nieuwe sociale woningen in Schoordam Joeri Seymortier

19 december 2018

14u11 0 Lovendegem De Kleine Landeigendom Het Volk heeft tien nieuwe sociale woningen afgewerkt in Lovendegem.

De woningen zijn nog maar net opgeleverd, en ondertussen al allemaal verkocht. De werken zijn in september 2017 gestart en nu voltooid. De woningen in Lovendegem zijn gelegen aan de Schoordam, tussen de Grote Baan (N9) en het dorp van Lovendegem. Het gaat om twee rijen van vijf huizen. “Elke woning heeft drie slaapkamers en is voorzien voor vijf personen”, zegt directeur Hans Heyse. “Het zijn dus ruime woningen. Allemaal voorzien van een garage, berging, regenwaterput, gaswandketel en zonneboiler.”

De verkoopprijs schommelde tussen de 250.000 euro en 302.500 euro. Het blijft niet bij deze projecten van Kleine Landeigendom Het Volk in het Meetjesland. De sociale huisvestingsmaatschappij is op dit moment ook bezig met bouwen in Sint-Laureins (Vlasbloem) en Waarschoot (Krakeelhoek). Op de planning staan nog veel meer koopwoningen in het Meetjesland: in Aalter, Evergem, Knesselare, Maldegem, Nevele en Kaprijke.

