Thailie De Bruyne laatste en jongste kandidate CD&V 16 augustus 2018

De CD&V van Lievegem, de nieuwe fusiegemeente van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem, heeft haar lijst volledig klaar. Thailie De Bruyne uit Zomergem is de laatste kandidate die CD&V toevoegt aan haar lijst, en krijgt plaats 23. Met haar 20 jaar is ze ook de jongste kandidate. Thailie is actief binnen KSA Zomergem en studeert 'Accountancy en fiscaliteit. "Onze partij combineert bakken bestuurservaring met jong talent", zegt lijsttrekker Tony Vermeire. "Naast vier mensen met ervaring als burgemeester en twaalf als schepen, zijn er ook acht nieuwe kandidaten. Bijna één op drie kandidaten is jonger dan 35 jaar. De garantie voor een vlotte start van de nieuwe gemeente Lievegem." (JSA)