Strijd tegen baanwinkels langs N9 GEMEENTE WIL PLAN OM WILDGROEI TEGEN TE GAAN IN HEEL LIEVEGEM JOERI SEYMORTIER

26 mei 2018

02u34 0 Lovendegem Lovendegem gaat de strijd aan tegen de groei van het aantal baanwinkels langs de drukke N9. Schepen Vincent Laroy (Open Vld) wil niet dat het centrum leeggezogen wordt en dat de middenstand daar de keel toegenepen wordt. Samen met de provincie wil hij een sluitend plan voor heel Lievegem.

Er is de laatste maanden heel wat beweging in de handelszaken langs de N9 in Lovendegem. Die nieuwkomers zijn welkom, maar schepen Vincent Laroy wil er toch de rem op zetten. "We moeten er voor zorgen dat onze N9 geen nieuwe Kortrijksesteenweg zoals in Sint-Martens-Latem of geen Antwerpsesteenweg zoals in Lochristi wordt", zegt schepen Laroy. "In Waarschoot zijn er de voorbije jaren al heel wat grote winkelketens bijgekomen langs de N9. Wij proberen dat in Lovendegem nog een beetje tegen te houden. Hier zijn het langs de N9 nog meestal gewone winkels en geen giganten. In ons gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan zijn er ook buffers ingebouwd waar sowieso al geen winkels kunnen komen. Volgend jaar hebben we de fusie met Waarschoot en Zomergem, dus moet er dringend een globale visie komen voor heel Lievegem. Behalve de Supra Bazar die er al altijd zit, hebben wij langs de N9 voorlopig elke keten geweigerd. We willen niet dat die onze dorpskern leeg zuigen."





Leuke acties

Laroy wil samen met de gemeenten van Lievegem en de provincie een duidelijk en sluitend plan opstellen over ondernemen in de dorpskern en ondernemen langs de N9. "Dat is recent ook in Lochristi, Lokeren, Beveren en Zwijndrecht gebeurd", zegt Vincent Laroy. "In zo'n plan moeten we duidelijk vast leggen wat wel en niet kan langs onze N9. We moeten ons trouwens niet alleen bezig houden met verbieden. We moeten ook durven nadenken over leuke acties om onze eigen handelskern te versterken. Er zijn gemeenten waar je in baanwinkels bij een aankoop een bonnetje krijgt om in het centrum van het dorp een kopje koffie te gaan drinken. We moeten de baanwinkels niet allemaal tegenhouden, maar moeten ook voor een betere samenwerking zorgen tussen de N9 en ons dorp."





Bij de handelaars en de Unizo-afdelingen van de drie gemeenten wordt enthousiast gereageerd. "De baanwinkels in Lovendegem kunnen klanten uit het Gentse naar hier lokken, maar we moeten erin slagen om die potentiële klanten naar ons dorp te lokken", klinkt het bij enkele handelaars in Lovendegem.





"Dat niet elke winkel hier toegelaten wordt langs de N9 is een goede zaak. In Waarschoot is er onder andere een warenhuis, Action en Bel&Bo langs de N9 bijgekomen. Mijn collega's in het dorp voelen dat daar echt goed. Een dorpskern heeft winkels nodig, anders wordt het een doods dorp", klinkt het nog.