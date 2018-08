Sportclubs in de kijker 29 augustus 2018

Lovendegem zet in de maand september de sportclubs in de kijker tijdens de 'Maand van de Sportclub'. Heel wat sportclubs openen hun deuren voor het publiek en laten hen kennismaken met hun sport. Ook in Lovendegem zetten een aantal sportclubs hun deuren open. Een volledig overzicht kan je vinden op www.lovendegem.be, doorklikken naar Vrije Tijd en dan naar Sport. (JSA)