Snelheidsduivels vlammen tot 211 per uur in Koning Leopoldstraat Joeri Seymortier

19 november 2018

13u44 3 Lovendegem Er wordt nog altijd te snel gereden in de Koning Leopoldstraat, langs het kanaal in Lovendegem. Met een topsnelheid van 211 kilometer per uur beseft de gemeente dat er iets moet gebeuren.

Vooral in het deel tussen de Lobrug en de Kasteeldreef durven roekeloze bestuurders nog wel eens op het gaspedaal duwen. Voorbij de Kasteeldreef hangen snelheidsinformatieborden, en daar wordt beduidend trager gereden. “In het stuk van de Koning Leopoldstraat tussen de Lobrug en de Kasteeldreef werd zelfs een snelheid van 211 kilometer per uur gemeten”, zegt schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld). “Je mag er maar 70 per uur, dus dat is drie keer de toegelaten snelheid. Tussen de Kasteeldreef en het Waalken wordt duidelijk een pak minder snel gereden, omdat daar snelheidsborden staan. Je ziet als bestuurder hoe snel je rijdt, en daardoor gaan bestuurders hun snelheid automatisch aanpassen. Vooral op de delen waar vandaag nog geen snelheidsborden staan, is er nog werk aan de winkel. Er moeten extra controles komen en als gemeente moeten we ons ook beraden over de inrichting van de rijweg. Want die nodigt nog te veel uit om effectief snel te rijden”, zegt schepen Laroy nog.