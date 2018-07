Sesamstraat komt er dan toch niet 11 juli 2018

02u32 0

Lievegem krijgt dan toch geen Sesamstraat. Het voorstel om de Azaleastraat in Waarschoot zo te noemen, wordt afgeketst.





Een dertigtal straten in Lovendegem, Zomergem en Waarschoot moet door de fusie Lievegem vanaf 1 januari van naam veranderen. De Azaleastraat in Waarschoot zou de Sesamstraat worden, een voorstel van enkele bewoners. De naam geraakte op de shortlist, maar bij de definitieve toekenning is de naam toch gesneuveld. "Zowel de cultuurraad als de gemeenteraad konden zich niet vinden in de benaming Sesamstraat", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "We vrezen dat de naam ook beschermd is door het bekende televisieprogramma, en daardoor kunnen we problemen krijgen. Daarom wordt de Azaleastraat in Waarschoot toch Torenzicht, de tweede gekozen naam op de lijst. De betekenis? De straat kijkt recht op de kerk, dus je hebt zicht op de kerktoren."





De bewoners van straten die van naam veranderen krijgen een brief. De overheden gaan de adreswijzigingen zo veel mogelijk zelf regelen. "De gemeente zal een stappenplan uitwerken waarin duidelijk wordt opgesomd wat inwoners en bedrijven moeten doen om hun adreswijziging in orde te maken", zegt Kim Martens. "Vanaf 3 september publiceren we dit stappenplan op www.lievegem.be. Tussen 10 en 13 september volgen er zes infosessies, verspreid over de drie gemeenten. (JSA)