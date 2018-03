Senioren leggen eisenbundel op tafel 14 maart 2018

02u41 0 Lovendegem De senioren van Lovendegem en Vinderhoute hebben een eisenbundel klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De seniorenadviesraad stelde gisteren een lijvig document voor op een burgerforum. "De 55-plussers vertegenwoordigen meer dan dertig procent van het kiespubliek, dus we hopen dat de verschillende politieke partijen naar ons zullen luisteren", zegt August De Roo. "We vragen in eerste instantie een grote betrokkenheid van de seniorenadviesraad. Er moet aandacht zijn voor voldoende sociale huurwoningen en betaalbare assistentiewoningen en rusthuizen. We vragen ook de zorg voor een straatbeeld waarin iedereen zich veilig kan voelen. We vragen daarin meer parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en een beter onderhoud van fietspaden en voetpaden."





Ook aan cultuur, sport en vrije tijd wordt gedacht. "Een gratis Uitpas voor senioren zou heel wat mensen meer in het sociaal leven van het dorp kunnen betrekken. Zorg ook voor goed uitgebouwde en toegankelijke infrastructuur voor de verenigingen. De gemeente moet er ook voor proberen te zorgen dat die gebouwen vanuit alle dorpskernen vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Want heel wat senioren kunnen zich anders niet verplaatsen, en geraken dus gewoonweg niet op de activiteiten", zegt De Groote.





De senioren vragen tenslotte ook om in de communicatie rekening te houden met de doelgroep die niet online is, en dus niets heeft aan digitale informatie. (JSA)