Schoolbuurten worden veiliger 22 maart 2018

Lovendegem wil de schoolomgevingen verkeersveiliger maken. "Binnenkort gaan we starten met het aanbrengen van grondtekeningen op de weg die de schoolomgeving meer benadrukken", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "We gaan dat doen in de Molendreef en op het Eeksken. We evalueren later om dat eventueel ook bij de andere scholen te doen. In de Kasteeldreef zal dit moeilijker zijn of zelfs onmogelijk, door het beschermende karakter van de dreef. Voor de nieuwe school in Vinderhoute bekijken we hoe we het zogenaamde Octopusplan effectief kunnen inpassen in de straat." (JSA)