Ronny Claeys lijstduwer N-VA 27 april 2018

02u48 0

Ronny Claeys wordt de lijstduwer voor de N-VA Lievegem, de nieuwe fusiegemeente voor Zomergem, Lovendegem en Waarschoot.





N-VA Lievegem maakte eerder al bekend dat de jonge nieuwkomer Maikel Parmentier uit Lovendegem lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester wordt. Ronny Claeys, huidig gemeenteraadslid in Zomergem, wordt de lijstduwer. Magda Van Acker uit Waarschoot wordt de nummer twee op de lijst. Ze is thuisverpleegster en zetelt nu in de OCMW-raad. Nummer drie op de lijst wordt Didier Garré, huidig voorzitter van N-VA Lievegem. Sinds 2015 zetelt hij in de Lovendegemse gemeenteraad. "Met de keuze voor deze mensen combineren we de nodige expertise en kennis met onze huidige verjongingskuur", klinkt het. (JSA)