Recepties aan Tempelhof en gemeenteschool 02u44 0

De jaarlijkse nieuwjaarsrecepties in openlucht vinden in Lovendegem en Vinderhoute plaats op 7 januari van 11 tot 13 uur.





In Lovendegem is iedereen welkom aan het Tempelhof in de Asterstraat en in Vinderhoute op de speelplaats van de gemeenteschool. De recepties worden aangeboden door het gemeentebestuur en verzorgd met medewerking van: Lovendegem: Okra, Neos, Landelijke Gilde en Wijkcomité Lo. In Vinderhoute ligt de organisatie in handen van de Werkgroep Vinderhoute en het Feest- en sportcomité. De nieuwjaarsreceptie in Lovendegem heeft om beurten plaats aan beide zijden van de N9: het ene jaar op het Dorp en het andere op de Bloemetjeswijk. (GRG)