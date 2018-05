Radiozender Joe herenigt Sigrid met vriendin in Denemarken 12 mei 2018

02u27 0 Lovendegem Sigrid De Kemel (34) uit Lovendegem is samen met radiozender Joe naar Denemarken gereisd om daar haar vriendin Karen Haers (35) te verrassen. Karen komt uit Bassevelde, maar woont sinds 2007 in het Deense Stege. Joe begint maandag 14 mei met het project 'Radio zonder Grenzen'.

Sigrid De Kemel en Karen Haers zijn deze week niet van uw televisiescherm weg te branden. De vriendinnen zijn elke dag te zien in een reclamespot van radiozender Joe. Vanaf maandag brengt Joe vrienden samen, die in het buitenland wonen en elkaar door de afstand minder vaak zien. Sigrid De Kemel mocht het project al testen, en trok samen met de radiomakers naar Denemarken.





Sigrids vriendin Karen woont al elf jaar in Stege in Denemarken. De Basseveldse Karen trok er ooit naartoe als leerkracht voor een uitwisselingsproject, vond er de liefde en is er gebleven. Ze woont er nu met haar Deense vriend Nikolai, en samen hebben ze een zoontje Liam van tien maanden.





"Karen is een van mijn beste vriendinnen", doet Sigrid haar verhaal. "We hebben elkaar in 2007 leren kennen op een trouwfeest van een nicht in Mallorca. Zij was toen net naar Denemarken verhuisd. Een jaar later was onze vriendschap al zo sterk, dat ik een maand naar Denemarken gereisd ben, en een maand bij Karen mocht logeren. We horen elkaar nog altijd bijna elke dag. Zeker nu de kleine Liam er is, moeten er veel babyfoto's uitgewisseld worden. Maar elkaar echt zien is natuurlijk veel leuker dan via Skype. Dus was het een fantastische verrassing dat Joe met mij naar Denemarken wou reizen."





Het hele verrassingsbezoek was geregeld met de Deense partner van Karen. Zij wist helemaal van niets. "Het was de verrassing van mijn leven", vertelt de Basseveldse vanuit Denemarken. "Ik wist niet wat er gebeurde toen Sigrid plots aan mijn deur stond, samen met de twee bekende radiostemmen. Het was echt alsof de tijd even stil stond. De max gewoon! Wat ik mis aan België? Een frietkot en een goede bakker. Ze hebben hier ook wel croissants, maar die zijn toch niet even lekker."





Televisiespot

De vriendinnen waren een testcase voor de nieuwe actie van Joe. Hun avontuur is elke dag te zien in een reclamespot op televisie. "Ik krijg echt elke dag sms'jes van vrienden die mij plots op tv zien. De impact is echt groot", lacht Sigrid.





Radiostemmen Sven Ornelis en Anke Buckinx doen de actie 'Radio Zonder Grenzen', omdat ze gemerkt hebben dat de Joe-luisteraars vaak familie en vrienden moeten missen, omdat die in het buitenland wonen. Ze brengen de mensen vanaf maandag 14 mei weer samen en gaan op zoek naar fijne verhalen over hoe het die vrienden en familie daar vergaat. De actie duurt twee weken. (JSA)