Podium in première 20 april 2018

Toneelvereniging Podium brengt het stuk 'Het geheugen van water', een komedie over de strijd tussen drie zussen. Er wordt gespeeld op vrijdag 20 en zaterdag 21 april om 20 uur, en op zondag 22 april om 15 uur in parochiaal ontmoetingscentrum Den Osschaert in de Kasteeldreef in Lovendegem. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Info: www.podiumlovendegem.be. (JSA)