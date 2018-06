Picknick met hoop op nieuwe school JOERI SEYMORTIER

29 juni 2018

15u51 0 Lovendegem De kinderen van het dorpsschooltje van Vinderhoute hebben vrijdag het schooljaar afgerond met de 'Picknick van de Hoop'.

Na jaren procederen is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel, en kan de nieuwe school gebouwd worden. De buurman heeft zijn proces voor het vredegerecht verloren. Als er geen nieuwe stappen genomen worden, kan de school binnenkort beginnen bouwen. De school, de ouders en de kinderen willen de vrede en de rust zo snel mogelijk laten terugkeren in de buurt, en organiseerden daarom vrijdag de picknick van de hoop. "In april zijn we met spandoeken door de straten getrokken", zegt Koenraad De Pauw van SOS Lagere School. "Dat heeft blijkbaar geholpen. Nu kozen we niet voor een luid protest, maar wel voor een boodschap van hoop en vrede in onze Vredesdreef. Met onze picknick willen we de hoop uitdrukken dat de nieuwe school er wel degelijk zal komen."