Paul Michiels op kermis 08 augustus 2018

Lovendegem viert komend weekend kermis. Op vrijdagvoormiddag 10 augustus is er tijdens de gemeentekermis van Lovendegem opnieuw een jaarmarkt. De marktkramen staan opgesteld in de Kerkstraat, Diepestraat en een deel van Dorp. Op zaterdagavond 11 augustus spelen Paul Michiels en Bart-Jan Depraetere in de tent. Zondag 12 augustus kan je om 11 uur in de raadzaal naar een aperitiefconcert, en om 15 uur is er kindertheater in de tent. Maandagavond om 22 uur wordt de kermis afgesloten met een vuurwerk.





Info: www.lovendegem.be. (JSA)