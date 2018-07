Patrick Dossche trekt sp.a plus in nieuwe fusiegemeente 02 juli 2018

02u26 0 Lovendegem De socialisten van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem kiezen Zomergemnaar Patrick Dossche als lijsttrekker van hun lijst sp.a plus.

Na lokaal voorzitter Patrick Dossche uit Zomergem staat gemeenteraadslid Sofie Vercoutere uit Lovendegem. Op drie staat OCMW-raadslid Luc Dhaene uit Waarschoot. Onderaan duwen Johan De Muynck uit Zomergem en Jurgen Blomme uit Waarschoot. Zij zijn vandaag allebei gemeenteraadslid, maar allebei ook voormalige voorzitters van het OCMW.





Veertien van de 29 kandidaten stonden in 2012 ook op een lijst voor de gemeenteraadsverkiezing. Naast de drie lijsttrekkers en twee lijstduwers zijn dat Alain Vandercruyssen, Ria Goethals, Peter Braet, verruimer Jurgen Antheunis en Niels De Proft voor Waarschoot. Voor Lovendegem zijn dat Viviane Sorée en Mariette Dierckx. Voor Zomergem stonden Ann Dessein, Didier Van Kerrebroeck en Kris Van de Walle al eerder op een lijst. Vijftien kandidaten zijn compleet nieuw in de politiek: Luc Dhaene, Katia Willems, Kristof Creël, Piet De Schepper, Charlotte Belliot, Myriam Bauwens, Eric Goeman, Agnes Van Holderbeke, José Luis Dopazo Dacosta, Fien Desart, Dirk Mussche, Diego Pazos Casal, Corine Van Belle, Lesley Nevejans en Els Roegis.





"We vragen de inwoners van Beke, Lovendegem, Ronsele, Oostwinkel, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem niet om hun identiteit op te geven", zegt Patrick Dossche. "Wel integendeel. We moeten net de dorpskernen versterken vanuit de gecreëerde schaalgrootte van Lievegem." (JSA)