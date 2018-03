Pas gerenoveerd bijgebouw zwaar beschadigd door brand 01 maart 2018

02u50 0 Lovendegem In de Bredestraat in Lovendegem is een bijgebouw dat net bijna volledig gerenoveerd was, zwaar beschadigd geraakt door een brand in de nacht van dinsdag op woensdag. Er was niemand aanwezig in het gebouw en niemand raakte gewond.

De brandweer werd rond 3.15 uur opgeroepen naar de Bredestraat. In een bijgebouw dat achter andere huizen onttrokken aan het zicht ligt, was een brand uitgebroken. De spuitgasten kregen het vuur uiteindelijk onder controle, maar konden niet vermijden dat de binnenkant van het gebouw in de as werd gelegd. Ze blusten nog na tot in de vroege uurtjes, totdat het vuur volledig uit was.





Het parket Oost-Vlaanderen stelde woensdagochtend een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. "Die concludeerde dat het vuur ontstaan was aan de kachel van het gebouw en wat hout dat erbij lag", zegt de politie. Na het onderzoek door de branddeskundige werd het pand weer vrijgegeven aan de eigenaars zodat ze zelf de schade konden inspecteren. Wat ze aantroffen, was een harde klap.





Vakantiehuis

"De eigenaars waren bijna klaar met het bijgebouw helemaal op te knappen zodat ze het als vakantiehuis konden verhuren", duidt politiecommissaris Marc Van Wabeke van politiezone LOWAZONE. Het verlies voor de familie is groot, maar gelukkig bleef het bij stoffelijke schade. "Er stond in het huis niemand ingeschreven en niemand raakte gewond."





De aangeslagen eigenaars wilden niet reageren. (WSG)