Parkeerverbod in Sparrestraat

Er is een parkeerverbod ingesteld in de Sparrestraat aan de kant van de pare huisnummers (van Oostveld Kouter 141 tot Sparrestraat 4). Het is er wel toegelaten om stil te staan. Er wordt ook een parkeervak aangebracht aan de kant van de onpare huisnummers. Het gemeentebestuur stelt vast dat men in het eerste deel van de Sparrestraat frequent aan beide zijden parkeert. Dit veroorzaakt hinder bij het oprijden van de opritten,en daarom is er nu het parkeerverbod. (GRG)