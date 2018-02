Overlopers bij Project? 16 februari 2018

Bij de lokale partij Project zouden zich binnenkort 'overlopers' uit andere partijen aandienen. Dat is toch wat boegbeeld Geert Neirynck insinueerde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij. "Uit de reacties blijkt dat er enige onrust is over wat we van plan zijn te doen. Binnen sommige partijen gaan geruchten dat hun mandatarissen klaar staan om de sprong naar Project te maken. Geruchten zijn pas waar in de politiek als ze ontkend worden, dus ik ga hier niets over vertellen", klinkt het. Project is een van de zes partijen die in de fusiegemeente Lievegem naar de kiezer trekt, naast CD&V, Open Vld, N-VA, sp.a en Groen.





(GRG)