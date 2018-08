Ouderen vragen seniorenconsulent 18 augustus 2018

De drie ouderenadviesraden van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem doen een oproep aan de nieuwe bestuurders van fusiegemeente Lievegem om in die gemeente volop rekening te houden met de wensen van de zestigplussers.





De drie ouderenadviesraden hebben samen een memorandum opgesteld, voor alle kandidaat-politici in Lievegem. Ze vragen onder andere een seniorenconsulent voor de nieuwe fusiegemeente. "De zestigplussers zijn vandaag al 36 procent van de bevolking. Tegen 2025 zal dat met meer dan tien procent stijgen", zegt Ghislain Lippens, voorzitter van de ouderenadviesraad in Waarschoot. "De vergrijzing is dus een feit, ook binnen Lievegem. Dringend tijd dus om samen met en voor deze steeds groter wordende groep actieve senioren een beleidskader te creëren dat voldoet aan de hedendaagse noden van onze maatschappij. Wij willen in Lievegem gaan voor participatie, zodat we als ouderen ook nog betrokken worden bij het beleid. Een nieuwe ouderenadviesraad voor Lievegem is zeer belangrijk. En het mag meer zijn. In heel wat gemeenten is er vandaag al een seniorenconsulent. Wij zouden dat voor Lievegem alleen maar kunnen toejuichen."





