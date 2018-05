Oud rusthuis langs N9 wordt gesloopt 14 mei 2018

In Lovendegem zijn drie oude rusthuizen vervangen door één nieuw rusthuis: Lovenbos.

In Lovendegem zijn drie oude rusthuizen vervangen door één nieuw rusthuis: Lovenbos. De oude rusthuizen zijn Home Astrid, Home Buitenlucht en Home Line. Home Buitenlucht staat pal voor het nieuw gebouwde rusthuis, en gaat nu tegen de vlakte. Op de vrijgekomen ruimte komt de voortuin van het nieuwe seniorencomplex. Ook Home Astrid iets verderop gaat binnenkort tegen de vlakte. Daar komen appartementen in de plaats. Over de toekomst van het complex Home Line is nog geen duidelijkheid.





Het nieuwe Lovenbos bestaat uit een rusthuis met 63 kamers, 29 assistentiewoningen, en 30 kamers voor revalidatie. (JSA)