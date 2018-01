Ook peuters wandelen 'one mile a day' 25 januari 2018

In kleuterschool De Speelfontein in Vinderhoute zijn ze het jaar sportief gestart. De peuters en kleuters zoeken er elke dag de buitenlucht op. "De actie 'one mile a day' is vooral bedoeld om kinderen uit de lagere school te motiveren tot meer beweging, maar als kleuterschool hebben we besloten om ook elke dag te gaan wandelen in de frisse buitenlucht", zegt directrice Mieke Dhoore. "De kleuters en de juffen van de tweede en derde kleuterklas wandelen elke dag minimum 2 kilometer door de mooie natuur van Vinderhoute.





De peuterklas en eerste kleuterklas gaan samen met de juf elke dag wandelen in de nabije schoolomgeving.We vinden bewegen in de buitenlucht heel belangrijk om de kleuters te prikkelen en te stimuleren naar een actieve levensstijl. De kinderen kunnen hun energie kwijt, het zorgt voor een betere fitheid en is tegelijkertijd een leuk sociaal gebeuren tussen de kinderen en de juffen. Daarna kunnen de kinderen weer met volle concentratie hun verdere dag in de klas doormaken." (GRG)