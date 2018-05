Nieuwe sportterreinen aan Holstraatje 05 mei 2018

02u27 0

De gemeente Lovendegem maakt een uitvoeringsplan op om op de gronden aan de overkant van het Holstraatje een nieuw sportterrein te ontwikkelen.





"Er is daar heel wat mogelijk", zegt schepen Ivan Goethals (CD&V). "We denken aan een Finse piste en andere atletiekmogelijkheden, een sportweide, twee nieuwe voetbalterreinen, en zachte sportvelden voor onder andere beachvolley of een natuurlijke speeltuin. Ook mountainbikefaciliteiten worden in het plan opgenomen. De tennisclub zit ook in plaatsnood, dus ook daar willen we een oplossing aan bieden. We gaan de nodige middelen nog dit jaar voorzien in het budget."





(JSA)