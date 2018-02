Nieuwbouw school moet opnieuw wachten BUUR START NIEUWE PROCEDURE VOOR VREDERECHTER GAËTAN REGNIERS

23 februari 2018

02u48 0 Lovendegem De gemeenteschool van Vinderhoute heeft al sinds 2015 een bouwvergunning, maar de gemeente is opnieuw voor de rechter gedaagd waardoor de nieuwbouw moet wachten. "Een buur wil een verbod op de start van de werken, we moeten nu afwachten", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V).

"We willen nu zo snel mogelijk bouwen", dat was de reactie van het gemeentebestuur vorig najaar, toen bekend werd dat de buur die protesteerde tegen de bouw van een nieuwe gemeenteschool bij de rechter nul op het rekest had gekregen. De school heeft al sinds september 2015 een bouwvergunning om op de huidige schoolsite in de Vredesdreef te bouwen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen veegde alle argumenten van de buur van tafel, maar die is nu -tot verbazing van de gemeente- een nieuwe juridische procedure gestart. In het gemeentehuis viel recent een dagvaarding in de bus.





"Ditmaal is het een burgerlijke procedure. De zaak komt op 2 maart voor de vrederechter in Zomergem", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). "Het schepencollege heeft vandaag (donderdag, nvdr.) beslist om een raadsman aan te stellen en ik verwacht dat de zaak nu eerst uitgesteld zal worden."





Gelijk gehaald

Eerder vond de klager dat het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning niet correct was verlopen en hij vreesde dat na de bouwwerken het leerlingenaantal zou stijgen. Verder was er in het verzoekschrift ook sprake van wateroverlast na de bouwwerken, discussie over een scheidingsmuur en was de buur bang dat hij niet langer uitzicht zou hebben op de kerk van Vinderhoute. "We hebben van de Raad voor Vergunningsbetwistingen uiteindelijk over de hele lijn gelijk gekregen", zegt de burgemeester. "De klager vraagt nu maatregelen om de bouwwerken niet te starten. We moeten nu afwachten wat er volgt. We waren met de ontwerper de bouwwerken aan het voorbereiden, maar zetten die voorbereidingen nu 'on hold'. Het was de bedoeling om begin volgend jaar te beginnen bouwen, maar of dit nog kan? Ik weet het eerlijk gezegd niet. We kunnen enkel afwachten en hopelijk weten we binnen een aantal weken weten waar we aan toe zijn."





Houten chalets

De school kijkt al langer uit naar de nieuwbouw. Vijf klaslokalen zijn houten chalets van een dertigtal jaar oud en werden recent nog noodgedwongen gerenoveerd. "Het was natuurlijk niet meer voorzien, maar we hebben de vloeren vervangen. Ook de ICT in de chalets is aangepast om een normaal lesverloop mogelijk te maken", liet de school eerder al weten.





Ongeduldige ouders

Ondertussen begint de hele zaak ook de immer rustige burgemeester De Wispelaere op de zenuwen te werken. "Ouders worden ongeduldig en ik merk dat deze hele zaak steeds gevoeliger ligt. Het zou mij niet verbazen, als er reactie komt. Van gemeenteraadsleden krijg ik ook heel duidelijk het signaal dat we niet mogen opgeven."