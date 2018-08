Nadenken over nieuw gemeenteblad 23 augustus 2018

Lovendegem Zomergem, Waarschoot en Lovendegem gaan op zoek naar twintig inwoners die in een werkgroep willen meedenken over een gloednieuw gemeentelijk magazine voor de nieuwe fusiegemeente Lievegem.

Dat tijdschrift zal in de plaats komen van INFO Lovendegem, 9950info en ZomerZine, de gemeentelijke magazines die nu aan alle inwoners verdeeld worden. Een werkgroep zal het nieuwe concept van het magazine bedenken. Wie wil meedenken stuurt ten laatste op woensdag 15 september een mail naar de communicatiedienst van zijn of haar gemeente, of bezorgt zijn gegevens aan het onthaal van het gemeentehuis. Uit alle kandidaten wordt een evenwichtige werkgroep samengesteld om aan de slag te gaan.





Op maandag 24 september staat een eerste samenkomst gepland. Info: www.lievegem.be. (JSA)