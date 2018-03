Milieuboot vaart uit 01 maart 2018

02u57 0

De Milieuboot houdt op zondag 18 maart een milieuboottocht met vertrek en aankomst in Lovendegem, ter hoogte van de Leopoldstraat 84. "Tijdens de tocht gebeurt er veel meer dan alleen maar varen", zegt Kathleen Van Damme van De Milieuboot. "Je maakt kennis met alle aspecten van het kanaal, de omgeving, de bedrijvigheid, het leven op, om en in het water. Aan boord is een laboratorium waar je kan helpen bij het bepalen van de waterkwaliteit van het kanaal. Je komt te weten waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling zo belangrijk zijn." Een ticket voor een tocht met De Milieuboot kost 4 euro (jongeren tot 18 jaar), volwassenen betalen 8 euro. De tocht is van 14 tot 17 uur. De milieuboot vaart uit vanaf 25 deelnemers. Vooraf inschrijven via www.milieuboot.be of op 053/72.94.20. (GRG)